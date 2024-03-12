Ünlü şarkıcı Semicenk’e şok karar

Şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş arabesk şarkıların babası Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı mahkeme koridorlarına taşındı. Efsane şarkıcı Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya çıkardığı "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısı davaya konu oldu. Merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkının izinsiz şekilde ünlü şarkıcı Semicenk tarafından kullanıldığını belirterek mahkemeye dilekçe sundu.

ŞARKIYA TEDBİR TALEBİ İSTENDİ

Dilekçede Müslüm Gürses'in yorumu, sesi ve ismi kullanılarak, Semicenk'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısıyla düet yapmış izlenimi uyandırdığını; bunun hukuka aykırı olduğunu ifade ederek şarkı için tedbir talebi istendi. Biz babadan böyle gördük şarkısının dijital platformlardaki yayınlardan kaldırılması talep edildi.

TALEP KABUL EDİLDİ

Talebi değerlendiren mahkeme "Biz babadan böyle gördük" isimli şarkının Semicenk tarafından da icra edildiği ve ilgili şarkının her iki sanatçı tarafından düet yapılmış izlenimi uyandıracak şekilde icra edildiği tespit edildi. Tüm dosya kapsamı, sunulan belgeler ve bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme istenilen tedbir talebini değerlendirdi. Yasal şartların sağlandığı gerekçesiyle şarkı için istenilen ihtiyati tedbir talebi 100 bin lira karşılığında kabul edildi. Taraflar ücreti yatırdığında şarkı için dijital platformlarda tedbir kararı uygulanacak. Mahkeme ilerleyen günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.