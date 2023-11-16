Ünlü şarkıcının son hali yürek sızlattı! Eşinden açıklama geldi: "Kaybetmekten korkuyorum..."

Clarke, gönderide; "Aşk insan olarak deneyimlenecek en güçlü ve en özel duygu, ama özellikle de sevdiğiniz birini kaybetmekten korkuyorsanız, acı da verebilir" sözleriyle ilgi çekti. Sözleriyle MacGowan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Clarke, "Hepimizin karşılaştığı en büyük zorluk, zihnimizin sevginin sınırları olduğunu düşündüğü şeyin ve sevginin gerçekte ne olduğunun ötesine geçmektir" diyerek yaşadığı aşkı anlattı.

Eşiyle verdiği bu mücadelede, birini severken neler hissedilebileceğin ve bu kaybın korkunç hissine dair anlattıklarıyla birçok kaybı olan kişiye de ses oldu.