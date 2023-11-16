Ünlü şarkıcının son hali yürek sızlattı! Eşinden açıklama geldi: "Kaybetmekten korkuyorum..."

Geçtiğimi Aralık ayında The Pogues adlı grubun 65 yaşındaki solisti Shane MacGowan, bir virüsün bulaşmasının ardında beyninde oluşan hasar sonucunda, yaşamı tehdit eden "viral ensefalit" adı bir teşhis aldı.
Beyin iltihabına neden olan ensefalit, hayatı tehdit eden oldukça ciddi bir sağlık sorunu. Bu süreci hastanede geçiren MacGowan'ın en büyük destekçisi ise eşi Victoria Mary Clarke. Clarke'ın cumartesi günü Instagram üzerinden yaptığı paylaşım, "bir kayıp korkusuyla yaşamanın ne denli zor" olduğunu gözler önüne serdi.
Clarke, gönderide; "Aşk insan olarak deneyimlenecek en güçlü ve en özel duygu, ama özellikle de sevdiğiniz birini kaybetmekten korkuyorsanız, acı da verebilir" sözleriyle ilgi çekti. Sözleriyle MacGowan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Clarke, "Hepimizin karşılaştığı en büyük zorluk, zihnimizin sevginin sınırları olduğunu düşündüğü şeyin ve sevginin gerçekte ne olduğunun ötesine geçmektir" diyerek yaşadığı aşkı anlattı.
Eşiyle verdiği bu mücadelede, birini severken neler hissedilebileceğin ve bu kaybın korkunç hissine dair anlattıklarıyla birçok kaybı olan kişiye de ses oldu.
"Bazen çok derinden sevdiğinizde, kendinizi o kadar büyük ve yıkıcı hissettiren korkunç kayıp korkularıyla karşı karşıya bulursunuz ki, bu duygudan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz ve sevdiğiniz bu kişi olmadan hayatı hayal edemezsiniz. Uçurumun içine baktığınız bu anlarda, gerçekte kim olduğunuzu, ruhunuzun gerçekte kim olduğunu ve sevdiğiniz kişiyle bağınızı daha fazla keşfetme fırsatına sahip olursunuz" cümleleriyle MacGowan'ın yanından bir an ayrılmayacağını da açıklamış oldu.
Hastalıkla evinde birkaç ay mücadele ettikten sonra McGowan'ın Haziran 2023'te hastaneye kaldırıldığı ve o zamandan beri hastanede kalıyor.
MacGowan ve Clarke çifti, 32 yılı aşkın birlikteliğin ardından 2018 yılında Danimarka'nın Kopenhag Belediye Binası'nda evlendi.
MacGowan son yıllarda başka sağlık sorunlarıyla da karşılaştı; 2015 yılında leğen kemiğini kırdı ve o zamandan beri tekerlekli sandalye kullanıyor. 2021'de düşerek dizini kırdı ve ardından sol bacağındaki bağları kopmasıyla sonuçlandı. Aldığı hasarlardan hiçbir zaman tam olarak kurtulamayan yıldız, Nisan ayında "artık yürüyemediğini" doğruladı.