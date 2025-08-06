Ünlüler, Jennifer Lopez konserine akın etti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, önceki akşam İstanbul'da izleyici karşısına çıktı. Yaklaşık 50 bin kişiye İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da unutulmaz konser veren sanatçı, unutulmaz şarkılarını söyledi. 'Up All Night: Live in 2025' dünya turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Altı yıl aradan sonra Türkiye'de sahneye çıkan Lopez, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika" diyerek hayranlarına seslendi. Ünlü sanatçı, toplam 90 kişilik dev ekibiyle geldiği İstanbul'da yaklaşık 1.5 saat boyunca etkileyici bir sahne performansı sergiledi.Lopez konserde 15'i sahne gösterisi olmak üzere toplam 50 şarkı seslendirdi. Konseri dinlemeye gelen İstanbullu hayranlarında minnettar olduğunu belirten ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ABD'li şarkıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı. Aralarında sanat, sinema ve müzik dünyasından pek çok tanınan kişinin de bulunduğu binlerce müziksever, konserde Lopez'in şarkılarına eşlik etti.Türkiye'nin iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, JLo'nun İstanbul'daki bu özel sahne performansını kaçırmadı. Konsere; Sahra Şaş, Ebru Şahin ve Cedi Osman, taze evliler Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimler katıldı. Oyuncu Cemre Baysel de konsere gelenler arasındaydı.Jennifer Lopez, konser öncesi 20 hayranıyla kuliste bir araya geldi. Her biri 118 bin liradan satılan biletlerden alan 20 kişi alana özel bir noktadan giriş yaparken, sanatçıyla hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de sohbet etme fırsatı yakaladı. Bu biletlerden elde edilen gelirin tamamı ise TEMA Vakfı'na aktarılacak.Jennifer Lopez'in öncesinde sahneye çıkan DJ Faruk Sabancı, performansıyla Yenikapı'yı dolduran on binlerin coşkusunu katladı. Global sahnelerdeki performanslarıyla elektronik müzik dünyasında adını duyuran temsilcimiz Sabancı, "Ülkemizde böyle organizasyonların olması çok değerli. Buradaki muazzam atmosferde, Jennifer Lopez gibi bir dünya starının öncesinde müziğimi paylaşmak tarifsiz bir mutluluk oldu benim için. Dünyada DJ'lik sadece müzik değil, kültürler arası bir köprü kurma işi haline geldi. Bu köprünün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.