Ünlüler, millileri yalnız bırakmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde ezeli rakibi İtalya'yla karşılaştı. Millilerimizin 3-2 galip geldiği karşılaşma İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

Filenin Sultanları, 2023'ün ardından unvanını koruyarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. İstanbul'da oynanan dev final, sanat, cemiyet ve spor dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nu hıncahınç dolduran binlerce taraftarın yanı sıra, saha kenarındaki ünlü simalar da tüm maç boyunca maçı büyük bir heyecanla takip etti.

Şampiyonluk sayısıyla birlikte salonda büyük bir coşku patlaması yaşanırken, ünlü isimler sahadaki zaferi oyuncularla birlikte kutladı.