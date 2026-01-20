‘Unsettled’ sergisinin açılışında buluştular

GQ Türkiye ile açılışı gerçekleşen 'Unsettled' başlıklı grup sergisi, Vision Art Platform'da sanatseverlerle buluştu. Uluslararası çağdaş sanatın önde gelen isimlerini bir araya getiren serginin açılışı, sanat ve kültür dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Küratörlüğünü Gary Sangster'in üstlendiği sergi; Hauser & Wirth, Gladstone Gallery, David Zwirner ve Ivorypress gibi uluslararası ölçekte saygın galerilerle temsil edilen sanatçıların yanı sıra, çağdaş sanat sahnesinde önemli üretimleriyle öne çıkan isimleri aynı çatı altında buluşturuyor.

Rodney Graham, Gary Simmons, Carrie Mae Weems, David Maisel ve Stan Douglas'ın yanı sıra Judith Barry, Debra Dawes, Merilyn Fairskye ve Mairead McClean'in eserlerinden oluşan seçki, farklı coğrafyalardan gelen güçlü anlatıları bir araya getiriyor. 'Unsettled', iklim krizi, nükleer yayılma, postkolonyalizm, çatışma, göç, ırkçılık, toplumsal cinsiyet ve din gibi güncel meseleleri; fotoğraf, resim, heykel ve video gibi farklı disiplinler aracılığıyla ele alıyor. Sergide yer alan eserler, çağdaş yaşamın yüzeyinde ve altında işleyen güçlere eleştirel bir bakış sunarken, izleyiciyi gerçek dünya ile yeni bir estetik karşılaşmaya davet ediyor.