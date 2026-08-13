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Giriş Tarihi: 13.08.2026

Usta oyuncu bir kez daha ameliyat oldu

Usta oyuncu bir kez daha ameliyat oldu
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'ABİ' dizisinde Tahir Hancıoğlu karakterini canlandıran usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, son üç ay içinde iki büyük ameliyat geçirdi. Nisan ayında yapılan rutin kontrollerde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen 77 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da bypass ameliyatı geçirmişti. Dört damarı başarıyla değiştirilen Papuççuoğlu, haziran ayında taburcu edilmişti. Yapılan kontrollerde kalbinde yine sorun olduğu ortaya çıkan oyuncu, aort damarındaki genişleme yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı. Operasyonu yapan doktor, "Tarık beyin aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik, kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BODRUM

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Usta oyuncu bir kez daha ameliyat oldu
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