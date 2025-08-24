Usta oyuncu Kuruluş’ta! Yeni dönem yeni kadro

Usta oyuncu Barış Falay, 'Kuruluş' dizisi yeni dönem kadrosuna katıldı. atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni 'Kuruluş' dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Falay oldu.

Başarılı oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı merakla bekleniyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damga vurmaya devam edecek.