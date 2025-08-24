Haberler Günaydın Haberleri Usta oyuncu Kuruluş'ta! Yeni dönem yeni kadro
Giriş Tarihi: 24.8.2025 07:24 Son Güncelleme: 24.8.2025 07:35

Usta oyuncu Kuruluş'ta! Yeni dönem yeni kadro

Türk televizyonunun en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuruluş, yeni dönemine sürpriz bir transferle giriyor. atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisine, usta oyuncu Barış Falay katıldı. Yeni sezonda kadroya dahil olan Falay’ın hangi karaktere hayat vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Usta oyuncu Barış Falay, 'Kuruluş' dizisi yeni dönem kadrosuna katıldı. atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni 'Kuruluş' dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Falay oldu.

Başarılı oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı merakla bekleniyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damga vurmaya devam edecek.

