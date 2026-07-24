Uyuşturucu tarlası gibi ev abi-kardeşin başını yaktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönünde elde edinilen bilgiler üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Akay'ın ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda esrar ele geçirdi.

Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşler, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay, hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına, "Niye fotoğraf çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

EVİ KENEVİR TARLASI OLMUŞ

Akay'ın lüks evinin banyosu ve birçok odasına özel ultra viole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı. Narkotik köpeği Takip, çalışma masasının çekmeceleri ile evdeki kıyafet dolaplarında kavanoz ve paketler halinde çok miktarda kenevir maddesi buldu. Savcılık, çok yönlü soruşturma başlattı. Diğer yandan Ezel Akay'ın karşılıksız çek nedeniyle suç kaydının olduğu ileri sürülürken, kardeşinin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör