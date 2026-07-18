Uzak doğu hayali gerçek oldu

ESRA Erol'un sunumuyla milyonları ekrana kilitleyen 'Var Mısın Yok Musunun 21. bölümünde İstanbul'lu Ayşe Sema Karaduman yarışmacı oldu. 66 yaşındaki Sema Hanım, kazanacağı parayla eşiyle birlikte Uzak Doğu turu yapmayı düşündüklerini söyledi. 21 numaralı kutuyla yarışan yarışmacı, daha ilk andan itibaren hızlı kararları ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. "Stratejim yok, içimden geleni yapıyorum" diyerek yarışan Karaduman, yarışma boyunca hislerine güvenerek ilerledi. 2. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmayan 66 yaşındaki yarışmacı, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başardı. Eşinin görüntülü bağlantıyla katıldığı anlar ise bölümün en duygusal ve en keyifli anlarından biri oldu. 5. turun sonunda gelen 700 bin TL'lik banka teklifini reddeden Sema Karaduman, risk almaya devam etti. 6. turda Tuğçe ve Kardelen'in kutularından 1 TL ve 10 bin TL çıkmasıyla mükemmele yakın bir tablo yakalayan yarışmacı, 'Var Mısın Yok Musun' tarihinin en yüksek tekliflerinden biri olan 1 milyon 500 bin TL ile karşı karşıya kaldı. Karaduman, "Aza tamah etmeyen, çoğu bulamaz" diyerek, teklifi kabul etme kararı aldı. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Yarışmacının açtıracağı ilk iki kutudan 5 milyon TL ve 2 milyon TL çıkarken, bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 200 bin TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 100 bin TL çıkan Sema, doğru zamanda durmayı başararak yarışmadan 1 milyon 500 bin TL kazanarak ayrıldı.

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