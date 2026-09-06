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Giriş Tarihi: 6.09.2026

‘Vaktimin çoğunu evde geçiriyorum’

‘Vaktimin çoğunu evde geçiriyorum’
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ÜNLÜ oyuncu Sibel Turnagöl Karaköy'de Serkan Duman ve Gökhan Duman tarafından düzenlenen bir defilenin çıkışında görüntülendi. Turnagöl, uzun zamandır ortalıklarda görünmemesi hakkında "Ben çok çıkmıyorum, evde vaktim geçiyor. Lokantam var, orada vakit geçiriyorum. Yakında yeni işlerle herkese yeniden merhaba demeyi düşünüyorum. Restoran için ise başlarda çok zorlandım, işin içine girince alışıyorsunuz. Severek yapıyorum. Eşim ile aynı binadayız, birbirimize yakın olalım diye orayı seçtik" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Vaktimin çoğunu evde geçiriyorum’
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