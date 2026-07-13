Van’da konser maratonu Buray’la başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali tarafından üçüncü kez düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, ilk konser akşamında müzikseverleri Buray'la buluşturdu. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda şarkılarını seslendiren sanatçı festivale coşkulu bir başlangıç yaparken, hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede sanatçı, 'Senin Yüzünden', 'İstersen' ve 'Aşk mı Lazım' başta olmak üzere sevilen şarkılarını konser boyunca hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Duygusal eserlerden hareketli parçalara uzanan repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan Buray'ın performansına sevenleri zaman zaman telefon ışıklarıyla renk kattı.