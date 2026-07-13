Haberler Günaydın Haberleri Van’da konser maratonu Buray’la başladı
Giriş Tarihi: 13.07.2026

Van’da konser maratonu Buray’la başladı

Van’da konser maratonu Buray’la başladı
  • ABONE OL
Türkiye Kültür Yolu Festivali tarafından üçüncü kez düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, ilk konser akşamında müzikseverleri Buray'la buluşturdu. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda şarkılarını seslendiren sanatçı festivale coşkulu bir başlangıç yaparken, hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede sanatçı, 'Senin Yüzünden', 'İstersen' ve 'Aşk mı Lazım' başta olmak üzere sevilen şarkılarını konser boyunca hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Duygusal eserlerden hareketli parçalara uzanan repertuvarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan Buray'ın performansına sevenleri zaman zaman telefon ışıklarıyla renk kattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’da konser maratonu Buray’la başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA