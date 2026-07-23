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Giriş Tarihi: 23.07.2026

‘Var Mısın Yok Musun’ zirveden

‘Var Mısın Yok Musun’ zirveden
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ESRA Erol'un sunduğu 'Var Mısın Yok Musun'un yarışması, 22. bölümüyle dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Gün içinde yayınlanan 100 program arasında 'Tüm Kişiler' de en çok izlenen program oldu. Programın 22. Bölüm yarışmacısı ise, Zonguldaklı Dilara Kaya oldu. 27 yaşındaki Dilara, kazanacağı parayla İstanbul'da ev sahibi olmayı istediğini belirtti. 2 numaralı kutuyla yarışan Dilara, 1. Turda 2 Milyon TL ve 5 Milyon TL'lik kutulara veda etti. 6. turun sonunda 650.000 TL'lik teklifi de reddeden yarışmacı, sonraki turda gelen 425.000 TL teklifi kabul etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Var Mısın Yok Musun’ zirveden
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