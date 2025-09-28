Haberler Günaydın Haberleri Veda eder gibi konuştu
Giriş Tarihi: 29.9.2025

Ailesi, özellikle de abisi Ercan Deniz ile uzun süredir sorunlar yaşayan Özcan Deniz, önceki gece bir mekânda konser verdi. Geçtiğimiz günlerde ağabeyi Ercan Deniz'i kast ederek "Her şey olabilir, beni çok zorluyor" açıklaması yapan ünlü sanatçının sahnede yaptığı konuşma, sevenlerini şoke etti.

'SİZE TEŞEKKÜR EDERİM'
Deniz sahnede, "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor, istenmeyen şeylerin olma olasılığı çok yüksek. Beni bir daha göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca arkamda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim" dedi.
