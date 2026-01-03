Vefatının birinci yılında anıldı

Ünlüsanatçı Ferdi Tayfur, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Hayranları, Tayfur'un Yeniköy'deki mezarına akın etti. Ziyaretçilere, helva, lokma ve çay dağıtıldı. Sanatçının oğlu Taha Tayfur, "Acı dinmiyor, alışıyor insanoğlu sadece. Bir sene nasıl geçti hiç bilmiyorum. Babamla beraber piyano çalıp, şarkı söylemeyi çok özledim. Babam bana bir aile bıraktı. Milyonlarca kişilik bir aile" dedi. Tayfur'a memleketi Adana'da da anma töreni düzenlendi.Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tuğçe Tayfur ile diğer akrabalar arasında miras kavgası çıkmıştı. Taha Tayfur, "Ablan Tuğçe Tayfur ile aranızda bir kırgınlık var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir kırgınlık var tabii ki. Babamın da vardır... Ama bu konuları konuşmak bugün doğru olmaz."