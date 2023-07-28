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Giriş Tarihi: 28.7.2023 12:34 Son Güncelleme: 28.7.2023 12:34

Vermem Seni Ellere'de Zeliş, Mehmet’ten vazgeçecek mi?

Kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum ve Berk Artıran gibi isimleri barındıran "Vermem Seni Ellere" dizisi 7. bölümüyle 30 Temmuz Pazar günü seyirci ile buluşacak. İşte yeni bölümün detayları...

Vermem Seni Ellere’de Zeliş, Mehmet’ten vazgeçecek mi?

Zeliş, Mehmet'le bir ihtimallerinin olduğunu düşündüğü anda hiç ummadığı bir yerden bir setle karşılaşmış, babasının Mehmet'i asla onaylamayacağını öğrenmiştir. Babası için tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen Zeliş, Mehmet'ten de vazgeçecektir.

Vermem Seni Ellere 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Artık sen benim esirimsin!" | Video

Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak için, ondan vazgeçebilmek için türlü yola başvurur. Artık eski haline dönmeye kararlıdır. Mehmet'i hayatından çıkaracak, kendi yoluna bakacaktır.

Şakir, Zeliş'e resti çekse de için için ona çok üzülmektedir. Kızına, aslında onun iyiliğini düşündüğünü göstermek için bu zamana kadar hiç anlatmadığı gerçekleri anlatır. Şakir, Mehmet'i kızından uzaklaştırmak isterken onu Hande'ye yakınlaştırmak niyetindedir.

Mehmet ise Zeliş'in ondan niye uzaklaştığını bulacaktır. Bunun için Kıvanç ve Uğur'la bir plan yapar. Ne olursa olsun Zeliş'in ona niye sırt çevirdiğini öğrenecek ve onu ikna edecektir.

Ama kusursuz görünen planda Mehmet'in hesaba katmadığı bir şey vardır. Mehmet, Zeliş'i ondan ayıran sebebi yine de öğrenememiş ve ondan vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır.

Zeliş, yine de Mehmet'e "gitme" diyebilecek midir? Zeliş, "gitme" dese bile Mehmet, kalabilecek midir?

Peki Zeliş, son anda öğrendiği gerçeklerden sonra şimdi ne yapacaktır?

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Vermem Seni Ellere'de Zeliş, Mehmet’ten vazgeçecek mi?
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