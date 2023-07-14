‘Videolarım montajlandı hedef haline getirildim’

Sosyal medya fenomeni Deniz Yavaş'ın iddiasına göre videoları kimliği belirsiz şahıslar tarafından montajlandı. Yavaş'ın internete servis edilen videoda konuşmalarının değiştirilmesi sebebiyle hakaret ve tacize uğradığı ileri sürüldü. Kendisi hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü söyleyen fenomenin sponsorluk anlaşmaları sekteye uğradı.Bunun üzerine Yavaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak videoyu montajladığı iddiasıyla E.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, E.A.'nın yayınladığı videonun altına "Suçlu, bu videodan sonra muhtemelen isim karalama ya da iftira gibi suçlamalardan bizi dava edecek'' şeklinde açıklamada bulunduğuna yer verildi.Yavaş, şikayet dilekçesinin devamında, şahsının linç kampanyasına dahil edildiğini, telefon numarasının farklı kişiler tarafından arandığı ve mesajlar atıldığı, hatta ikamet ettiği evinin önüne birtakım kişilerin fotoğraf çekilerek ''Senin için geliyoruz'' şeklinde paylaşımlarda bulunulduğunu söyledi.İftira ve tehditlere maruz kaldığını belirten ünlü fenomen, yaşadığı olaylardan dolayı hali hazırda devam eden sponsorluk anlaşmalarının sekteye uğradığını, aynı zamanda hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.