‘Widow’s Bay’ Emmy Ödülleri’ne damga vurdu

Primetime Emmy Ödülleri için California'nın Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Çeşitli dallarda televizyon yapımlarına verilen ödüller, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu. Törene, toplam 14 ödül kazanarak tek bir sezon için alınan en çok ödül rekorunu kıran 'Widow's Bay' damgasını vurdu. En İyi Komedi Dizisi ödülü verilen dizinin oyuncusu Matthew Rhys da En İyi Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Rhys, 'Widow's Bay' ile kazandıklarına ek olarak 'The Beast in Me' mini dizisindeki rolüyle de ödül alarak aynı törende iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu oldu. Ayrıca, En İyi Yardımcı Erkek Komedi Dizisi Oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu ödüllerini de 'Widow's Bay' dizisinden oyuncular eve götürdü.

5. KEZ ÖDÜL ALDI

Son sezonu yayımlanan 'Hacks' dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Komedi Dizisi Oyuncusu olan Jean Smart da bu ödülü kariyerinde 5. kez kazanmasının yanı sıra 'üç sezondan fazla süren bir dizi için her sene Emmy kazanan' tek oyuncu oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de 'The Pitt' dizisi En İyi Dram Dizisi, oyuncusu Noah Wyle da En İyi Erkek Dram Dizisi Oyuncusu ödüllerine sahip oldu. Öte yandan, En İyi Kadın Dram Dizisi Oyuncusu ödülü 'Pluribus' dizisinden Rhea Seehorn'a takdim edildi. Törende 'The Diplomat' dizisinden Allison Janney En İyi Yardımcı Kadın Dram Dizisi Oyuncusu, 'Task' dizisinden Tom Pelphrey da En İyi Yardımcı Erkek Dram Dizisi Oyuncusu ödüllerine layık görüldü. Tek sezonluk 'DTF St. Louis' dizisine de En İyi Mini Dizi ödülü verildi. AA

İŞTE KAZANANLAR

■ En iyi drama: The Pitt

■ En iyi komedi: Widow's Bay

■ En iyi mini dizi veya antoloji: DTF St Louis

■ En iyi drama aktörü: Noah Wyle - The Pitt

■ En iyi drama aktrisi: Rhea Seehorn - Pluribus

■ En iyi komedi aktörü: Matthew Rhys - Widow's Bay

■ En iyi komedi aktrisi: Jean Smart - Hacks

■ En iyi mini dizi veya antoloji aktörü: Matthew Rhys - The Beast in Me

■ En iyi mini dizi veya antoloji aktrisi: Sally Field - Remarkably Bright Creatures

■ En iyi reality programı: The Traitors



TÖRENDE BU YIL NELER DEĞİŞTİ?

78. Emmy Ödülleri Töreni'nde bu yıl iki kategori birleştirildi: En iyi talk show serisi ve en iyi senaryolu varyete serisi artık tek bir kategori altında toplandı. Bu gelişme Jimmy Kimmel gibi talk show sunucularının, Saturday Night Live ve Last Week Tonight With John Oliver gibi güncel konuları ele alan varyete şovlarıyla rekabet etmesine neden oldu. Töreni canlandırmak ve eğlenceye daha fazla zaman ayırmak amacıyla, bazı kategorilerin ödülleri de bu geceden günler önce sahiplerini buldu. Örneğin ana törende verilen sınırlı dizi dalındaki en iyi yardımcı erkek ve kadın oyuncu ödülleri, Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri törenine alındı. Akademi ödül gecesinde verilecek toplam ödül sayısını 26'dan 19'a düşürdü. Bunun da daha fazla müzik performansı, komedi skeçleri ve beklenmedik teşekkür konuşmalarına yer açmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör