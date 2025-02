Hollywood'un yıldız isimlerinden Will Smith, müziğe 20 yıl sonra geri dönüyor. 2005 yılında çıkardığı Lost and Found albümünden bu yana müzik kariyerine ara veren Smith, yeni albümü Based On a True Story'yi bu yılın ilkbaharında yayınlayacağını duyurdu. Albümden ilk şarkısı 'Beautiful Scars' için 'Matrix' temalı bir klip çeken ünlü oyuncu, hayranlarını hem nostaljik hem de sürprizlerle dolu bir projeyle buluşturacak.