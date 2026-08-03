‘Yakından çok daha yakışıklısın’

Ünlü sanatçı Özcan Deniz
, geçtiğimiz akşam İstanbul
'da bir mekanda sahne aldı. Eski ve yeni şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren sanatçı, kendisini dinleyenler arasında bulunan Yıldız Tilbe
'yi de sahnesine davet etti. Mikrofonu eline alan Tilbe, "Yakından daha yakışıklısın" diyerek Deniz'e iltifat etti. Bu sözler karşısında bir hayli mutlu olan Deniz, "O senin güzelliğin, çok teşekkür ederim" diye karşılık verdi. Sahnede koyu bir sohbete dalan ikili, "Vallahi toplasan 30 yılda beş defa görüşmüşüzdür" diyerek güldü.