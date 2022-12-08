Haberler Günaydın Haberleri Yalnız Kurt'ta dengeler değişiyor
Giriş Tarihi: 8.12.2022 11:54 Son Güncelleme: 8.12.2022 11:58

Yalnız Kurt'ta dengeler değişiyor

Seyirciyi atv ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt dizisinde dengeler değişiyor.

Yalnız Kurt’ta dengeler değişiyor

29.Bölüm:

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir.

DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar.

Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır.

Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

Yalnız Kurt 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bir süre ayrı kalmamız lazım" | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnız Kurt'ta dengeler değişiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA