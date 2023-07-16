‘Yanımdakiler için ölürüm’

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki ünlü bir mekanda sahne aldı. Repertuarı ile dinleyicilerini kendisine hayran bırakan İmparator, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Şemmame', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle', 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Tatlıses; "Ben çalışmazsam paslanıyorum.İş benim için çok önemli. Ciğerim pas tutuyor çalışmazsam, ben pas sevmem. Benim çocuklarım da öyledir. Şu an yakın çevremde bulunan insanlar benim her şeyim. Onlar için ölürüm diyebilirim" dedi.Muhabirlerin "İdo'dan torun haberi var mı?" sorusuna; "Ben onların özel hayatına karışmam. Neyi nasıl istiyorlarsa doğru bir şekilde yaparlar. Biz daha çok iş üzerine konuşuyoruz. Benim eski şarkılarımı okuyor, biz babadan böyle gördük diyor. Ben de yeni bir şarkı çıkaracağım bir ay içinde sevenlerimle buluşturacağım, sürpriz olsun" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İbrahim Tatlıses konserinin sonlarına doğru hareketli şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerini ayağa kaldırdı.