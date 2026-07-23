Yapamadıklarını kitapta anlattı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ASLI Gümüşel, Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Sosyetik isim, "Markam büyüdü, artık bütün zincir marketlerde var. Sektörde ilk üçteyiz. 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. 70 ürün var. Aşkla yaptığım için yorulmuyorum. Gençlere de, 'Ya sevdiğin işi yap, ya da yaptığın işe aşık ol' diye sesleniyorum" dedi. Yeni kitap çıkardığını belirten Şen, "İsmi 'Ne Gerek Var', eylülde çıkacak. Biraz kendi hayatım, biraz kişisel gelişim. Yapamadıklarımı anlattığım bir kitap. Yapamadıklarımla buraya geldim. Beni dinleyen kadınlar, düştü ya da kaybettiler diye asla vazgeçmesinler" dedi.