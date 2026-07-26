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Giriş Tarihi: 26.07.2026

'Yapay zeka gerçek sanatçılar için tehdit değil'

’Yapay zeka gerçek sanatçılar için tehdit değil’
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23 .Uluslararası Erbaa Yaprak Fest'in ilk gününde, Kıraç sahne aldı. Konser öncesi konuşan sanatçı, "Buraya gelir gelmez yaprak sarmayı yedim, gerçekten efsane. Bu ülkede doğmaktan, bu samimi insanlarla yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Yoğunluktan dolayı arada İstanbul'a uğrayıp tekrar Anadolu'nun farklı şehirlerine geçiyoruz" dedi. Son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekâ hakkındaki görüşlerini paylaşan sanatçı, "Teknoloji zaten uzun yıllardır hayatımızın içinde, bilgisayar tabanlı müzikler 80'li yıllardan beri kullanılıyor. Şimdi ise sıfırdan bir şarkıyı yapay zekâ üretebiliyor. Birçok konuda insanın önüne geçiyor, ama yapay zekâ şiir yazamıyor. Gerçekten anlamlı sözler yazamıyor. Gerçek müzisyenler, eğitimli sanatçılar ve duygusunu müziğe aktaran insanlar için, yapay zekâ bir tehdit değil" dedi.

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'Yapay zeka gerçek sanatçılar için tehdit değil'
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