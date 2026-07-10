Yapay zeka sahneye çıktı, müzik piyasası karıştı

Yapay zeka ile hazırlanan müzikler reklam filmlerinde, sosyal medya içeriklerinde, oyun sektöründe ve kurumsal videolarda hızla yaygınlaşıyor. Üretim maliyetinin çok düşük olması nedeniyle şirketler, bazı projelerde gerçek besteci ve müzisyen yerine yapay zeka çözümlerini tercih etmeye başladı. Gerçekte var olmayan AI grubu The Velvet Sundown, Spotify'da milyonlarca dinlenmeye ulaştı ve uluslararası müzik gündemine oturdu. Yapay zeka olduğu belirtilen dijital sanatçı Sienna Rose, yaklaşık 3.6 milyon aylık dinleyiciye ulaşarak gerçek sanatçılarla aynı listelerde yer aldı. ABD'de geliştirilen yapay zeka sanatçısı IngaRose ise iTunes listelerinde zirveye çıkarak yapay zekânın ticari başarısının son örneklerinden biri oldu.

TÜRKİYE'DE DE İLGİ BÜYÜYOR

Türkiye'de de Suno ve Udio gibi üretken yapay zeka araçlarıyla hazırlanan şarkılar TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'ta milyonlarca görüntülenmeye ulaşıyor. Henüz dünya çapında tanınan tamamen yapay zeka kökenli Türk bir sanatçı bulunmasa da sosyal medya üzerinden üretilen anonim AI şarkılarının sayısı her geçen gün artıyor. Yapay zekanın mevcut eserlerden öğrenerek yeni müzik üretmesi telif hakları tartışmalarını büyütüyor. Sanatçılar, eserlerinin izinsiz eğitim verisi olarak kullanılmasına ve gelirlerinin azalmasına karşı yeni yasal düzenleme talep ediyor. Küresel kayıtlı müzik pazarı 2024 itibarıyla yaklaşık 29.6 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Uzmanlara göre yapay zeka içerikleri bu dev ekonomiden giderek daha fazla pay almaya hazırlanıyor. Deezer ve Ipsos'un araştırmasına göre katılımcıların yüzde 97'si yapay zeka tarafından üretilen müzik ile gerçek sanatçıların eserlerini ayırt etmekte zorlanıyor. Araştırmaya katılanların büyük bölümü AI ile üretilen müziklerin açık şekilde etiketlenmesini istiyor. Sektör temsilcilerine göre müzik dünyasında artık rekabet yalnızca sanatçılar arasında yaşanmıyor. Bir tarafta yıllarını müziğe veren besteciler ve yorumcular, diğer tarafta ise birkaç dakikada binlerce şarkı üretebilen algoritmalar bulunuyor. Sanatçılar, müziğin geleceğinde teknolojinin yer almasına karşı olmadıklarını ancak rekabetin adil olabilmesi için telif ve şeffaflık kurallarının hızla güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.

BAZILARI GERÇEK SANILIYOR

Türkiye'de de yapay zeka ile oluşturulan dijital sanatçılar hızla çoğalmaya başladı. Antalya merkezli geliştirilen Ayros, sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken yüz binlerce takipçiye erişti ve birçok kullanıcı tarafından gerçek bir sanatçı sanıldı. Bunun yanında müzisyen ve prodüktör Ayda Eravcı, geliştirdiği AI.DA karakteriyle yapay zekâyı müzik ve dijital performansın merkezine taşıyan projeler üretiyor. Uzmanlara göre bugün Türkiye'de Suno, Udio ve benzeri üretken yapay zeka araçlarıyla hazırlanan yüzlerce anonim dijital sanatçı Spotify, YouTube ve TikTok'ta yayın yapıyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulan ve milyonlarca dinleyiciye ulaşan yerli sanatçıların ortaya çıkmasını bekliyor.