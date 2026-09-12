Yapay zekasız animasyon filmi

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BAŞARILI oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı 'Gupi ve Gülmeyen Kral' filminin fragmanı izleyiciyle buluştu. 23 Ekim 2026'da vizyona girecek filmin fragmanı, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük bir ilgi gördü. Hiçbir yapay zeka kullanılmadan hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk animasyon filmi 'Gupi ve Gülmeyen Kral', fragmanıyla büyük merak uyandırdı. Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği vizyona girmeden çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı.