Yapay zekaya farklı yorum

Marka danışmanı Serdar Keskin, ilk kitabını yayınladı. Yazar, Zincirlikuyu'da düzenlenen D&R okur buluşmaları panelinde 'Yapay Zeka ile Düşünmek' adlı kitabının imza gününü gerçekleştirdi. İnci Abay Cansabuncu'nun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte Keskin, soruları yanıtladı. Daha önce yazılan yapay zeka kitaplarının daha çok teknik bilgiler ile dolu olduğunun dikkatini çektiğini söyleyen Keskin, "Ben yapay zeka teknolojisine farklı yönlerden bakmayı hedefledim. Yapay zekayı teknoloji yönündense içsel yaklaşımla değerlendirdim" dedi.