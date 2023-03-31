‘Yardıma devam edelim’

UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin çalışmalarını uzun yıllardır destekleyen, UNICEF Türkiye'nin ilk İyi Niyet Elçisi Nilüfer, Hatay'daki UNICEF destekli çocuk dostu alanları ziyaret etti. Nilüfer, deprem bölgesindeki ihtiyacın çok büyük olduğunu vurgulayarak desteğin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti: "Çocukların ihtiyaç duyduğu desteğe ulaştıklarını görmek benim için çok kıymetli. Marmara depreminden sonra da UNICEF'in çalışmalarını yerinde görmüştüm. Bugün de burada çocukların yanlarında olduğunu, onlara destek olduğunu görmek çok güzel. UNICEF felaket öncesinde de bölgedeydi, sonrasında da burada olacak. Çocukların desteğimize ihtiyacı var. Bana katılın ve şimdi bağış yapın."