Yardımda buluştular

Metin Yıldız, Afrikalı Ali ve Ramazan Bingöl İHH İnsani Yardım Vakfı organizasyonu ile geçtiğimiz günlerde Nijer'e bir insani yardım ziyareti gerçekleştirdi. Ekip, İHH'nin 'Balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmek' felsefesiyle hayata geçirdiği Bakkal Projesi'ni inceledi.

Ve bölgede yetim çocuklar adına açılan ve yerel bir kadın esnaf tarafından işletilen bakkal dükkanını ziyaret ettiler. İşletmeyi büyüterek diğer yerel üreticilere eğitim vermeye başlayan kadının başarı öyküsüne yerinde şahit oldular. Ve bakkaldan satın aldıkları ürünleri bölgedeki çocuklara dağıttılar.