Yardımsever Osimhen

Avrupa'da fırtınalar estiren, Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Türkiye'ye gelir gelmez yardım için kolları sıvadı. "Sadio Mane benim idolüm. O, Senegal toplumu için altyapı inşa ediyor.Ben de yardım edebileceğim her yere ulaşmaya çalışıyorum" diyen Osimhen, özellikle engelli çocuklar için Afrika'da büyük yardımlar yaptı. Yıldız futbolcu, şimdi de Türkiye'de bağış yapmaya başladı. Osimhen, geçtiğimiz günlerde GS kulübünün yetkililerinden Türkiye'deki güvenilir yardım kuruluşlarının listesini istedi.Ünlü futbolcu Osimhen, Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne kuaförünü çağırdı. 10 yıldır Muslera, Falcao, Icardi ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızların saçlarını tıraş eden Emre Tunç, Osimhen'in saçlarını da özel olarak kesti.