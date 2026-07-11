Yargıtay’dan Hollywood devine ’Men in Black’ vizesi

Dünyaca ünlü 'Siyah Giyen Adamlar' (Men in Black) filminin yapımcısı olan Hollywood devi Columbia Pictures, 'MIB' ve 'Men in Black' markalarını Türkiye'de tescil ettirmeye çalışan uyanık girişimciye dava açtı. Yargıtay, Oscar ödüllü filmin adını kopyalamanın 'tesadüf olamayacağına' ve 'kötü niyet' taşıdığına hükmederek tescili iptal etti. Yargıtay, bu kararla uluslararası telif hakları ve marka hukuku açısından Türkiye'de dönüm noktası sayılacak bir karara imza attı. Yargıtay, filmin ismiyle tekstilden oyuncağa kadar patent almaya çalışan Türk girişimcinin başvurusunu 'kötü niyetli' bularak iptal etti. Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre yapım şirketi, 1997 yılında 'Men in Black' filmini beyaz perdeye uyarladıklarını belirtti.

Şirket ise Memet Yarar isimli bir kişi tarafından tescil ettirilmeye çalışıldığını, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptıkları itirazın ise 'Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu' tarafından reddedildiğini belirtti. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, yapımcı şirketin ABD otoritelerinden aldığı resmi telif hakkı sözleşmeleri incelendi. Mahkeme, tüm dünyada gişe rekorları kıran, tişörtü, şapkası ve oyuncakları küresel ölçekte satılan bir filmin adının ve kısaltmasının, Türkiye'de bir girişimci tarafından 'rastlantı eseri' seçilerek marka yapılmasının hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğuna dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, davalı şahsın daha önce de benzer şekilde küresel olarak tanınan başka markaların aynısını bulup Türkiye'de tescil ettirmeye çalıştığı saptandı. Dosyayı nihai olarak karara bağlayan Yargıtay, başvuruyu yapan kişinin bu küresel markayı ve eseri bilmemesinin imkansız olduğunu ve markayı tescil ettirirken 'hukuki anlamda kötü niyetli' davrandığına hükmetti.