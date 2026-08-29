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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Yarım asırlık şarkı İstanbul’da yankılanacak

Yarım asırlık şarkı İstanbul’da yankılanacak
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Müzik ve eğlence dünyası, ardında sayısız unutulmaz eser bırakan Dolly Parton'ın kaybının üzüntüsünü yaşarken, efsane sanatçının müzik tarihine bıraktığı miras da bir kez daha hatırlanıyor. Bu mirasın en özel parçalarından biri, Parton'ın 1973'te yazıp ilk kez seslendirdiği ve yıllar sonra Whitney Houston'ın unutulmaz yorumuyla 'The Bodyguard' filminin simgelerinden birine dönüşen 'I Will Always Love You'. Bu özel şarkı, 11–20 Eylül'de Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde sahnelenecek dünyaca ünlü hit müzikal The Bodyguard ile İstanbul'da canlı olarak yankılanacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #ZİNCİRLİKUYU

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Yarım asırlık şarkı İstanbul’da yankılanacak
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