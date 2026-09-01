Yarışmacı Filiz Kelekçi ’Milyoner’e damga vurdu: ’Oktay Bey’e sorduğum soru için mahcubum’

ATV ekranlarının sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'e Kahramanmaraş'tan katılan Filiz Kelekçi, yarışmadaki doğal tavırları ve kendine has üslubuyla milyonların gönlünde taht kurdu. Sorulara verdiği cevapların yanı sıra sunucu Oktay Kaynarca ile kurduğu samimi diyaloglarla da dikkat çeken Kelekçi, GÜNAYDIN'a konuştu. 50 bin TL değerindeki soruya kadar ilerleyen Kelekçi, bu parayı riske etmemek için yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Ancak çekildikten sonra kendisine doğru cevabın ne olduğunu düşündüğü sorulduğunda "Jack London" dedi. Doğru cevap gerçekten de Jack London çıkınca stüdyoda kahkaha tufanı koptu. Kelekçi ise pişmanlığını, kendisiyle özdeşleşen "Geri baştan alamaz mıyık?" sözüyle dile getirdi.

'GÜLDÜK AMA...' Kelekçi'nin yarışmadaki bir diğer unutulmaz anı ise Kaynarca'ya yönelttiği soruydu. Kaynarca'nın özel hayatını merak eden Kelekçi, ünlü sunucuya canlı yayında "Niye evlenmedin?" diye sordu. Sorunun ardından yaşanan diyalog izleyenleri güldürürken Kelekçi, yarışmadan sonra bu soruyu sorduğu için biraz mahcup olduğunu söyledi. Kaynarca ile sohbet etmekten mutlu olduğunu belirten Filiz Kelekçi, "Biraz özel hayatına girmiş gibi oldum. Bizim diyalogumuza tüm Türkiye gülmüş. Ben böyle ses çıkaracağımı hiç bilmiyordum" diye konuştu. Yarışmanın ardından sosyal medyada hakkında yapılan yorumları da takip eden Kelekçi, özellikle olumlu mesajların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

'HEDEFİM 100 BİN TL'YDİ' Yarışmaya yalnızca deneyim yaşamak için katılmadığını belirten Kelekçi, hedefinin 100 bin lira olduğunu söyledi. Kelekçi, kazanacağı parayla deprem sonrası hasar gören evinin tamir işlerini yaptırmayı planladığını belirterek "Kısmet değilmiş, buna da şükürler olsun" dedi.





Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör