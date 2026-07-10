Yarışmadan 1 milyon 475 bin TL ile ayrıldı

Yarışma programı 'Var Mısın Yok Musun'un 17'nci bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın 17. bölüm yarışmacısı Diyarbakırlı Nedret Kaya oldu. 36 yaşındaki Nedret, kazanacağı parayla ev sahibi olmayı hedefledi. 13 numaralı kutuyla yarışan Nedret, ilk turda 3 milyon TL'lik kutunun açılmasına rağmen moralini bozmadı. İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı. 1 milyon 475 bin TL'lik banka teklifiyle karşı karşıya kalan Nedret, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra "Varım" diyerek teklifi kabul etti. Kendi kutusundan 5 bin TL çıkan Nedret, yarışmadan 1 milyon 475 bin TL kazanarak ayrıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!