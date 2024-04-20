Yaş ilerledıkçe çalışmak zor

OYUNCU Şebnem Bozoklu, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde yalnız başına alışveriş turuna çıktı. Eksiklerini aldığını belirten Bozoklu, "Sinemalarda bir projemiz var, bir de Enis Arıkan ile oynadığımız tiyatro devam ediyor. Tatilden sonra yeni projem olacak" dedi. Bozoklu, bayramı ise eşiyle Berlin'de geçirdiğini dile getirerek, "Yazın bir kısmında çalışacağım maalesef. Şehirde çalışmak yaş ilerledikçe zorlaşıyor" dedi. 44 yaşındaki oyuncu, "Ben şehir dışına gidip de dizi yapmam, evden uzaklaşmak istemiyorum ama bazen mecbur gidebiliyoruz. Anneme ve eşime yakın olmak istiyorum" dedi.