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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Yavuz Bingöl’den Gazze için yardım konseri ‘Bunca ölüme, acıya, gözyaşına sessiz kalamayız’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Yavuz Bingöl’den Gazze için yardım konseri ‘Bunca ölüme, acıya, gözyaşına sessiz kalamayız’
İsrail'in Filistin işgaline kayıtsız kalmayan Yavuz Bingöl, Gazze için konser düzenleyeceğini açıkladı. Bingöl, kurucusu olduğu Sanat Hayattır Derneği ile 20 Aralık'ta AKM Tiyatro Salonu'nda farklı ülkelerinden sanatçıların katılımıyla yaşananlara tepki göstermek ve yaralılara yardım için çalışmalara başladı. Sanatçı bu organizasyonla ilgili şunları söyledi:



"Çocukların ölümünden daha yürek burkan bir şey var mı? Gazze'de ölen çocukların ve annelerinin yanında olmak için Gazzeli olmaya gerek var mı? Bunca ölümü, acıyı, gözyaşını görmezden gelmek bütün değerlerin inkarı anlamına gelmez mi? Yaşanan kıyıma karşı sesimizi duyurmak için yardım gecesi düzenliyoruz."



Gecede Paco Pena, Hindi Zahra, Emel Mathuloudi ve Filistinli Joubran Kardeşler sahneye çıkacak.
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Yavuz Bingöl’den Gazze için yardım konseri ‘Bunca ölüme, acıya, gözyaşına sessiz kalamayız’
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