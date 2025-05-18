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Giriş Tarihi: 19.5.2025

Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
İş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlüleri Bodrum Tilkicik Koyu'nda bulunan bir otelin sezon açılışı davetinde bir araya geldi. Bodrum Edition'ın üç gün süren etkinliğine; sanat, gastronomi, müzik ve iyi yaşamın iç içe olduğu özel anlara sahne oldu. Davetliler çeşitli atölyelerle hem bedenlerini hem de ruhlarını tazeledi.



Prof. Dr. Reha Yavuzer ile uzun yaşam ve güzellik üzerine yapılan sohbet, sağlıklı yaşama ışık tuttu. Kokteylleri ve sahnesi ile öne çıkan Kiff, misafirlere güzel bir gece yaşattı. Gece görsel sanatın sahneyle buluştuğu AquaLilies performansıyla tamamlandı.
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Yaza merhaba partisi
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