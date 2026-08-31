Yazın son günleri

Sosyetenin ünlü ismi Alara Koçibey, yaz aylarının son günlerini Endonezya'da geçiriyor. Yaz ayı boyunca Ege kıyılarında tatil yapan sosyetik isim, bu kez rotayı Bali'ye çevirdi. Arkadaşlarıyla birlikte ada günlüğü yapan Koçibey, tropik ortamdan fotoğraflar paylaştı. Sosyetik güzel, "Burası çok güzel, Bali'yi çok seviyorum. İnsan burada kendisini buluyor" dedi.

KAVİMLER GÖÇÜ GİBİ

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, tatil sezonunu bitirdi. Yazın büyük bölümünü Bodrum ve Antalya'da geçiren milli basketbolcu, havalimanından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. Lig için Amerika'ya dönen Şengün'ün 16 valizi dikkat çekti.

BALİ'DE DİNLENİYOR

Sosyetenin ünlü ismi Alara Koçibey, yaz aylarının son günlerini Endonezya'da geçiriyor. Yaz ayı boyunca Ege kıyılarında tatil yapan sosyetik isim, bu kez rotayı Bali'ye çevirdi. Arkadaşlarıyla birlikte ada günlüğü yapan Koçibey, tropik ortamdan fotoğraflar paylaştı. Sosyetik güzel, "Burası çok güzel, Bali'yi çok seviyorum. İnsan burada kendisini buluyor" dedi.

ARKADAŞLAR, KAHKAHALAR VE UZUN YAZ GECELERİ...

CEM Hakko'nun eski eşi Bettina Machler, arkadaşlarıyla yazın son tatiline çıktı. Yılın büyük bölümünü Avrupa'da geçiren sosyetik isim, yakın dostu Ayşegül Dinçkök ile bir araya geldi. Birlikte gün boyu deniz keyfi yapan ikili, sonrasında akşam yemeğine çıktı. Aile üyelerinin de eşlik ettiği Bettina Machler, "Arkadaşlar, kahkahalar ve uzun yaz geceleri. Ağustos, minnettar olacağımız birçok şey verdi" notuyla paylaşım yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör