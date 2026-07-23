‘Yazlık yerlere gittiğinizi sanıyorduk’

KAAN Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Dura, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarını gören Taşaner, "Ben sizi yazlık bir yerlere gitmişsiniz sanmıştım, o yüzden buralarda rahat rahat geziyorduk. Siz de bizi görünce hemen önümüze atladınız" diyerek güldü. Çalışmaya ve bir yandan da projelere bakmaya devam ettiğini söyleyen oyuncu, evlilik soruları karşısında gülerek, "Bu soruları Seray hanıma sorun" dedi. Seray Dura ise evlilik sorularına, "Bizim şu an keyfimiz gayet yerinde, evlilik gibi bir şey düşünmedik" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör