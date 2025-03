Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun önceki akşam Cihangir'de Arnavut oyuncu Nik Xhelilaj ile taksiye binerken görüntülendi. Şenolsun muhabirleri görünce mekandan çıkıp yanlarına gelerek, "Yeni bir projeye başlıyorum, hatta bugün toplantısı yapıldı. Tam netleşmediği için burada söyleyemiyorum" dedi. "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna ise Şenolsun, "Her an her yerde olabilir" diyerek yeni aşkından tüyo vermiş oldu.