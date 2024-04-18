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Giriş Tarihi: 19.4.2024

Yeni DNA testi istiyorum

Müge Anlı’nın programına katılan Dilara G., babası olduğunu iddia ettiği Uğur Dündar’la ilgili konuştu: “Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan rapora itiraz ediyor, yeni bir DNA alınması için talepte bulunuyorum”

Yeni DNA testi istiyorum
Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan programında ilginç gelişmeler yaşandı. Program sırasında Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'daki evi bulundu. Orancı'nın kapısını çalan arkadaşı Merve Kutlay onunla konuşmak istedi. Ancak kapıyı açmayan Orancı diyafondan "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil.




Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı. Canlı yayına katılan Dilara G. ise Adli Tıp Kurumu'ndan Uğur Dündar için çıkan rapora itiraz edeceğini açıklayarak "Tekrar DNA alınması için talepte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
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Yeni DNA testi istiyorum
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