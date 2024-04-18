Yeni DNA testi istiyorum

Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan programında ilginç gelişmeler yaşandı. Program sırasında Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'daki evi bulundu. Orancı'nın kapısını çalan arkadaşı Merve Kutlay onunla konuşmak istedi. Ancak kapıyı açmayan Orancı diyafondan "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil.Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı. Canlı yayına katılan Dilara G. ise Adli Tıp Kurumu'ndan Uğur Dündar için çıkan rapora itiraz edeceğini açıklayarak "Tekrar DNA alınması için talepte bulunuyorum" ifadelerini kullandı.