Yeni James Bond’un senaristi belli oldu

'DUNE', 'Blade Runner 2049', 'Arrival', 'Sciario' gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve'ün yönetmenliğini üstleneceği yeni James Bond filminin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu. 2028'de vizyona gireceği söylenen filmin senaryosunu Steven Knight yazacak.

BOND KİM OLACAK?

Öte yandan Daniel Craig'in ardından ikonik 'James Bond' rolünü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce de adı gündeme gelen Aaron Taylor-Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği biliniyor. Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O'Connor, Jonathan Bailey, Regé-Jean Page ve Henry Golding adaylar arasında.