Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Çağlayan Topaloğlu, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topaloğlu, "Yazdan henüz çıkamadık. Antalya'dan yeni geldim. İstanbul hafiften akşam saatlerinde serinlemiş" dedi. Şarkıcı, müziğe yapılan yatırımların karşılık bulup bulmadığı hakkındaki bir soruya da "Yeni neslin yaptığı gibi basit klipler çekemiyorum ben. Yapay zeka ile aranje yaptırıyorlar. Biz Türkiye'nin en iyileri ile çalışıp sağlam bütçeler harcıyoruz" diye yanıt verdi.