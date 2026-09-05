Haberler Günaydın Haberleri 'Yeni neslin yaptığı gibi basit klipler çekemiyorum'
Giriş Tarihi: 5.09.2026

'Yeni neslin yaptığı gibi basit klipler çekemiyorum'

’Yeni neslin yaptığı gibi basit klipler çekemiyorum’
  • ABONE OL
Çağlayan Topaloğlu, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topaloğlu, "Yazdan henüz çıkamadık. Antalya'dan yeni geldim. İstanbul hafiften akşam saatlerinde serinlemiş" dedi. Şarkıcı, müziğe yapılan yatırımların karşılık bulup bulmadığı hakkındaki bir soruya da "Yeni neslin yaptığı gibi basit klipler çekemiyorum ben. Yapay zeka ile aranje yaptırıyorlar. Biz Türkiye'nin en iyileri ile çalışıp sağlam bütçeler harcıyoruz" diye yanıt verdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
'Yeni neslin yaptığı gibi basit klipler çekemiyorum'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA