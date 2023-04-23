‘Yeniden 1 numara olacağım’

Pınar Eliçe, 10 yıl aradan sonra sahneye çıktı. Sahne sonrası soruları yanıtlayan Eliçe, "Bugüne 3 aydır hazırlanıyorum. Repertuvarımız üzerine çok düşündük. Kendimi sahnede çok mutlu hissettim. Sahneleri özlediğimi fark ettim. Seyircim de beni özlemiş" dedi. Eliçe, neden sahnelere ara verdiğini ise söyle açıkladı: "İki evladım var. Onları belli noktaya getirdikten sonra artık kendime yatırım yapayım dedim. Bir insan kendini mutlu hissettiği yerde olmalı. Benimki ekran ve sahne. Yeniden sahnelerde bir numara olacağım."Pınar Eliçe, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Ayağı ses sistemine takılan Eliçe, son anda kendini toparlamayı başardı.