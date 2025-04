Yenilikçi cesur ve öncü: SABAH 40. yaşını kutluyor

MÜGE ANLI



BÜYÜK EMEK VAR

"Türk basın tarihinin kilometre taşlarından SABAH Gazetesi'nin 40'ıncı yaşını kutluyorum. 40 yıldır aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH'ın gece gündüz demeden çalışan ekibini ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyor, tüm okurlarına daha nice SABAH'lı yıllar diliyorum."



ESRA EROL



DENEYİM OLGUNLUK

"Bu 40 yılda dünya 40 kere değişti ve Sabah bize haber vermeye devam etti. Bir gazetenin 40 yaşına girmiş olması, 40 yıllık bir deneyim, 40 yıllık bir olgunluk anlamına gelir. Sabah'ı ve Sabah'ta emeği geçen herkesi kutluyorum."

NİHAT HATİPOĞLU



HALKIN SESİ OLDU

"SABAH Gazetesi'nin çok önemli bir misyon yüklendiğine inanıyorum. SABAH ülkemize ve inancımıza yönelik her türlü tuzağa karşı uyaran bir çizgide durdu. Her yaştan insanın rahatlıkla okuduğu bir gazete olarak her sabah önümüze geldi. Özellikle yayın ekibinin tümünü kutluyorum. Gazete ilerideki yıllarda dünya çapında sömürülen, dışlanan, hakkı yenilen insanların da sesi olacaktır diye inanıyorum. Nice yıllara!"



NURSEL ERGİN



KİMLİĞİNDEN ÖDÜN VERMİYOR

"YAYIN hayatına başladığı günden beri cesur, çok sesli, yenilikçi ve öncü kimliğinden ödün vermeden yayın hayatına devam eden Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yılını kutluyor ve daha nice başarılı yıllar diliyorum."



DİLARA SÜMBÜL

BÜYÜK BAŞARI

"SABAH Gazetesi'nin 40 yıllık büyük başarısını saygıyla selamlıyorum. Yayın hayatınızda sürdürülebilir başarılar dilerim."