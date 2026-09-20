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Giriş Tarihi: 20.09.2026

Yepyeni bir marka yüzü

Yepyeni bir marka yüzü
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SON dönemde yer aldığı projelerle isminden söz ettiren oyuncu Sümeyye Aydoğan, ünlü bir markanın reklam yüzü oldu. Uzun yıllar sonra ilk kez bir oyuncuyla kampanya işbirliğine giden adL, sonbahar- kış sezonunun yüzü olarak Aydoğan'ı seçti. Marka, yıllardır sahip olduğu moda kodlarını Sümeyye'nin enerjisi ve tavrıyla yeni jenerasyonla buluşturuyor. Son dönemde üstlendiği rollerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Aydoğan'ın markayla buluşmasında, ekrandaki yükselişi kadar kendi jenerasyonuyla kurduğu ilişki ve modayla arasındaki doğal bağ da belirleyici oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yepyeni bir marka yüzü
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