Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Engin Çağlar, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Şişli'deki evine 200 metre mesafede motosiklet çarpması sonucu yaralanan Engin Çağlar, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bir hafta önce check-up yaptırdığı ve hiçbir sağlık sorununun olmadığı öğrenilen Engin Çağlar, gelecek hafta Filmsan Vakfı'ndaki başkanlık görevi nedeniyle onur ödülü alacaktı. Vakıf kazanın hemen ardından bir açıklama yaparak üzüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Usta oyuncu bugün Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan kazada hızlı gittiği gözlenen motosiklet sürücüsü B.O. da yaralandı. Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı.Engin Çağlar'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun ani vefatı sonrası Türk sinemasının efsane isimlerinden art arda taziye mesajları yayınlandı.Bugün çok kıymetli bir dostumu, Türk sinemasının zarif beyefendilerinden Engin Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Engin pozitif enerjisiyle, içtenliğiyle, dostluğu ve inceliğiyle etrafındaki herkese iyi gelirdi. Yüzünde her zaman bir gülümseme, dilinde hep güzel bir söz vardı. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır... Canım dostum gülüşün, zarafetin ve güzel kalbin hiç unutulmayacak. Sevgili eşi Filiz Vural'a ve evlatlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.Şok oldum ve çok üzüldüm. Kader birliği yaptığımız, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Beklenmeyen bu ani vefatı beni çok üzdü. Hayat dolu, hayata bağlı bir arkadaşımızdı. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.Büyük bir şanssızlık. Dünya efendisi bir insandı. Sık sık olmasa da rastlaştığımızda çok iyi vakit geçirirdik. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.