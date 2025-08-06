Yetimlerin sesini kaptan duydu

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan takdir toplayan hareket! Ulaşabildikleri her yere, herkese yardım etmek için çabalayan çift, bu kez Ugandalı yetimlerin imdadına koştu. İkili, yeterli beslenemedikleri için çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu Uganda'daki yetimler için gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarına yönelik yardımda bulundu.Çalhanoğlu çifti ayrıca yüzlerce çocuğa sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Liya, Ayaz ve Asil Can isminde üç çocukları bulunan çiftin, özellikle minikler konusunda çok hassas oldukları ve bu tür yardımları sık sık gerçekleştirdikleri öğrenildi. Ugandalı minikler, Çalhanoğlu çiftine teşekkür mesajı gönderdi.