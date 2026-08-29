Yıldız kadro ilk kez bir arada! ‘Güneşin Doğduğu Yer’ 17 Eylül Perşembe Atv’de başlıyor!

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un yer aldığı afiş göz kamaştırdı. Dizinin yıldız isimlerini ilk kez bir araya getiren afiş, yeni sezona dair merakı ve heyecanı artırdı.

Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapım, yıldızlarla dolu kadrosuyla şimdiden ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncuları ilk kez bir araya getiren afiş, dizinin güçlü hikayesini ve atmosferini yansıtan dokusuyla iddiasını gözler önüne serdi.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör