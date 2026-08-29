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Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:57 Son Güncelleme: 29.08.2026 11:35

Yıldız kadro ilk kez bir arada! ‘Güneşin Doğduğu Yer’ 17 Eylül Perşembe Atv’de başlıyor!

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’in afişi yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. ‘Güneşin Doğduğu Yer’, 17 Eylül Perşembe akşamı atv’de izleyiciyle buluşacak.

Yıldız kadro ilk kez bir arada! ‘Güneşin Doğduğu Yer’ 17 Eylül Perşembe Atv’de başlıyor!
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Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un yer aldığı afiş göz kamaştırdı. Dizinin yıldız isimlerini ilk kez bir araya getiren afiş, yeni sezona dair merakı ve heyecanı artırdı.

Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapım, yıldızlarla dolu kadrosuyla şimdiden ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncuları ilk kez bir araya getiren afiş, dizinin güçlü hikayesini ve atmosferini yansıtan dokusuyla iddiasını gözler önüne serdi.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#BURAK ÖZÇİVİT #ATV

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Yıldız kadro ilk kez bir arada! ‘Güneşin Doğduğu Yer’ 17 Eylül Perşembe Atv’de başlıyor!
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