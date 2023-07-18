Yıldız Tilbe’ye övgüler yağdırdı

Yener Çevik önceki gün eşi Seçil Safir Çevik ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş için geldiklerini söyleyen ünlü rapçi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çevik "Çok heyecanlıyım, Türkiye'nin en önemli söz yazarı, bestecisi ve sanatçısı Yıldız Tilbe ile olan 'Öyle Kal' adlı şarkımızı sevenlerimle buluşturdum. Sağolsun Yıldız çok destek oldu bana. Şarkının sözleri bana, bestesi eşim Seçil Safir'e ait. Tilbe ile beraber seslendirdik parçamızı. Yıldız'ın kendi tarzı ile rap birleşince harika bir parça oldu" diyerek heyecanını dile getirdi.