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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Yıldızların gözü Bodrum’da

Birbirinden ünlü isim bu yaz yine Bodrum’da tatil yapmayı tercih etti. Şarkıcı Ghazal Sadat ve Rus oyuncu Kseniya Borodina son dönemde Bodrum’un lüks otellerini tercih eden ve özel jetle Türkiye’ye gelen isimler arasındaydı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Yıldızların gözü Bodrum’da
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Dünyanın gözü her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum'da. Yıldızlar jetlerle geldikleri Bodrum'da lüks otellerde konaklayıp aldıkları özel hizmetlerle rüya gibi bir tatil yapıyor.

Dubai'de restoran zinciri olan ünlü şarkıcı Ghazal Sadat, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte Bodrum'a geldi. Özel jet kiralayan Sadat, otele de lüks araçlarla götürüldü. Annesiyle bir hafta tatil yapan Sadat, "Her yaz mutlaka bir hafta Bodrum'a geliyorum. Buradaki doğa, misafirperverlik hiçbir yerde yok" dedi.


AİLESİYLE TATİL YAPTI
Rus oyuncu Kseniya Borodina da tatil için Türkiye'yi tercih edenlerden. Ünlü yıldız ailesiyle birlikte önce özel jetle Bodrum'a gelip 10 günlük tatil yaptı. Ardından da deniz uçağı tutan yıldız rotayı Marmaris'e çevirdi.

Burada da bir hafta kalan Borodina, "Türkiye'yi çok seviyorum. Buradaki tatil bölgeleri gerçekten büyüleyici, huzuru hissediyorsunuz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DUBAİ #MARMARİS #BODRUM

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Yıldızların gözü Bodrum’da
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