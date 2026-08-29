Yıldızların gözü Bodrum’da

Dünyanın gözü her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum'da. Yıldızlar jetlerle geldikleri Bodrum'da lüks otellerde konaklayıp aldıkları özel hizmetlerle rüya gibi bir tatil yapıyor.

Dubai'de restoran zinciri olan ünlü şarkıcı Ghazal Sadat, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte Bodrum'a geldi. Özel jet kiralayan Sadat, otele de lüks araçlarla götürüldü. Annesiyle bir hafta tatil yapan Sadat, "Her yaz mutlaka bir hafta Bodrum'a geliyorum. Buradaki doğa, misafirperverlik hiçbir yerde yok" dedi.





AİLESİYLE TATİL YAPTI

Rus oyuncu Kseniya Borodina da tatil için Türkiye'yi tercih edenlerden. Ünlü yıldız ailesiyle birlikte önce özel jetle Bodrum'a gelip 10 günlük tatil yaptı. Ardından da deniz uçağı tutan yıldız rotayı Marmaris'e çevirdi.

Burada da bir hafta kalan Borodina, "Türkiye'yi çok seviyorum. Buradaki tatil bölgeleri gerçekten büyüleyici, huzuru hissediyorsunuz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör